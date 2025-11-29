«La designazione di Bari e della BAT come Capitali della Cultura d’Impresa 2026 rappresenta un riconoscimento di grande valore per il nostro territorio e per l’intero sistema produttivo pugliese». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.

«È la conferma della forza delle nostre imprese, della qualità del lavoro che portano avanti ogni giorno e della capacità di innovare, creare opportunità e generare crescita. Ho preso parte all’Assemblea Generale 2025 di Confindustria Bari e BAT, un appuntamento particolarmente significativo per fare il punto sulle nuove traiettorie di sviluppo e per riaffermare il ruolo centrale dell’impresa nella vita delle comunità. È stata un’Assemblea speciale, non solo perché è la prima sotto la presidenza di Mario Aprile – al quale rivolgo un sincero ringraziamento per l’entusiasmo e la visione che sta imprimendo all’associazione – ma anche per il messaggio simbolico che ha voluto trasmettere: svolgere l’Assemblea all’interno di un’azienda è un segnale forte e concreto. L’impresa non è un concetto astratto, è il luogo dove si produce valore, occupazione e futuro. In questo senso, la nomina a Capitali della Cultura d’Impresa 2026 assume un significato ancora più profondo. Permetterà di rafforzare il dialogo tra imprese, giovani, scuole, ricerca e innovazione, creando nuove connessioni e nuove opportunità di sviluppo. È un traguardo che ci dà responsabilità, ma anche la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Il Governo Meloni, in questi tre anni, ha dimostrato con atti concreti di essere dalla parte delle imprese e continuerà a farlo. Perché sostenere chi investe, chi innova, chi sceglie ogni giorno di contribuire alla crescita del territorio significa sostenere le nostre comunità. Se cresce il sistema produttivo, cresce l’Italia».

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE