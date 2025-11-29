«La designazione di Bari e della BAT come Capitali della Cultura d’Impresa 2026 rappresenta un riconoscimento di grande valore per il nostro territorio e per l’intero sistema produttivo pugliese». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.

«È la conferma della forza delle nostre imprese, della qualità del lavoro che portano avanti ogni giorno e della capacità di innovare, creare opportunità e generare crescita. Ho preso parte all’Assemblea Generale 2025 di Confindustria Bari e BAT, un appuntamento particolarmente significativo per fare il punto sulle nuove traiettorie di sviluppo e per riaffermare il ruolo centrale dell’impresa nella vita delle comunità. È stata un’Assemblea speciale, non solo perché è la prima sotto la presidenza di Mario Aprile – al quale rivolgo un sincero ringraziamento per l’entusiasmo e la visione che sta imprimendo all’associazione – ma anche per il messaggio simbolico che ha voluto trasmettere: svolgere l’Assemblea all’interno di un’azienda è un segnale forte e concreto. L’impresa non è un concetto astratto, è il luogo dove si produce valore, occupazione e futuro. In questo senso, la nomina a Capitali della Cultura d’Impresa 2026 assume un significato ancora più profondo. Permetterà di rafforzare il dialogo tra imprese, giovani, scuole, ricerca e innovazione, creando nuove connessioni e nuove opportunità di sviluppo. È un traguardo che ci dà responsabilità, ma anche la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Il Governo Meloni, in questi tre anni, ha dimostrato con atti concreti di essere dalla parte delle imprese e continuerà a farlo. Perché sostenere chi investe, chi innova, chi sceglie ogni giorno di contribuire alla crescita del territorio significa sostenere le nostre comunità. Se cresce il sistema produttivo, cresce l’Italia».