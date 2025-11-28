Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Loconte a margine della protesta di alcune mamme all’esterno della scuola “Oberdan” di Andria per il riscaldamento assente da alcuni giorni.

«Comprendiamo la protesta di alcune mamme che giustamente hanno rivendicato la messa in esercizio dell’impianto di riscaldamento, ma dobbiamo fare alcune dovute precisazioni.

Sull’impianto termico della scuola Oberdan, abbiamo eseguito una manutenzione straordinaria, che ha visto sostituire integralmente le vecchie caldaie per un costo complessivo di circa 60.000€. Il montaggio delle stesse ha richiesto un importante lavoro cominciato già prima delle scadenze temporali previste per legge per l’accensione degli impianti termici. Purtroppo trattandosi di una sostituzione dell’impianto avvenuta dopo 20 anni, sono stati necessari tempi più lunghi per la messa in esercizio che è avvenuta già nella tarda mattinata di oggi. Non è vero che non c’è stata attenzione, siamo stati in contatto con la Preside e con una rappresentanza di genitori con i quali avevano concordato che qualora i tempi di manutenzione fossero stati più lunghi si sarebbe scelto di sospendere l’attività didattica per qualche giorno. Si era stabilito di temporeggiare sino ad oggi venerdì 28, in previsione della ipotesi preannunciata del ripristino dell’impianto di riscaldamento. Cosa di fatto già avvenuta a partire dalle ore 13:00 circa. Comprendiamo il disagio, ma quello eseguito non è stata una semplice riparazione, ma il rinnovamento integrale delle caldaie vecchie di 20 anni. Ci spiace che qualche genitore non abbia compreso l’entità e la difficoltà dell’intervento, da oggi possiamo con certezza e serenità annunciare il ripristino dell’impianto che torna a funzionare non perché sollecitato dalla protesta, ma perché un lavoro avviato già dall’inizio del mese, dopo diverse difficoltà si è portato a naturale compimento, così come comunicato in tempo reale ai rappresentati dei genitori e alla dirigente scolastica, quest’ultima assolutamente interessata, mediante contatti diretti con l’amministrazione e Sindaco, alla risoluzione della problematica».