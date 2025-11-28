«Questo pomeriggio ho incontrato il Preside, alcuni Insegnanti e genitori del Plesso scolastico, assicurando il ripristino dell’impianto termico entro massimo l’Immacolata.

«Siamo al lavoro anche alla scuola Falcone dove a seguito dell’accensione dell’impianto termico si è riscontrata una gravissima perdita di acqua, in prossimità della centrale termica. Abbiamo pertanto deciso di intervenire in maniera integrale sostituendo quasi completamente l’intera rete di distribuzione». Lo ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici di Andria Mario Loconte.

Nel frattempo abbiamo di comune accordo stabilito come procedere nelle more del ripristino definitivo. Il Settore Patrimonio, gestisce 30 edifici scolastici, oltre agli altri immobili comunali. Purtroppo talvolta si presentano imprevisti e si rendono necessarie azioni straordinarie che richiedono tempi, risorse e interventi adeguati.

Ad ogni modo siamo al lavoro per garantire il ripristino dell’impianto termico in questa scuola e lì dove si renderà necessario. Ringrazio il Preside e la scuola tutta per l’incontro volto a chiarire e comprendere le problematiche, le difficoltà e soprattutto le azioni già intraprese. Grazie infine alla nostra Municipalizzata e ai manutentori coinvolti in questi interventi straordinari».