Due annunci dati direttamente dal Sindaco Giovanna Bruno a margine del consiglio comunale di ieri pomeriggio ad Andria. Lascia l’incarico per motivi personali l’assessore Dora Conversano mentre non sarà più alla guida del delicato settore economico finanziario anche la Dott.ssa Grazia Cialdella in servizio sin dal 2020.

«Abbiamo salutato e ringraziato l’assessora alla persona Dora Conversano. Lei, sorella di un fantastico ragazzo con la sindrome di down, ha scelto di occuparsene a tempo pieno ora che Raffaele vive una condizione di ulteriore fragilità della sua vita – ha scritto il Sindaco Bruno – Dora ha scelto così, per essere più serena. Una missione la sua, una testimonianza di amore autentico. Grazie Dora per il tuo silenzioso e prezioso lavoro di questi anni, a servizio del mondo della scuola e soprattutto degli ultimi. Non ti abbiamo mai sentito sbandierare i quotidiani risultati raggiunti per non lasciare indietro nessuno. Grazie per la tua discrezione e delicatezza. Sei stata una preziosa compagna di viaggio in questi 5 anni».

«Un grazie speciale anche alla dottoressa Grazia Cialdella, dirigente dal 2020 del nostro Comune, nel settore più delicato e vulnerabile: quello economico-finanziario, in cui nessuno ha voluto cimentarsi in questi anni burrascosi per la Cittá di Andria – dice ancora il Sindaco – Se oggi possiamo raccontare i tanti progressi fatti, è grazie ai suoi tanti e necesssari “no” (difficili da spiegare a chi proprio non vuol capire), al suo instancabile e coraggioso lavoro di risanamento, unitamente a tutte le risorse umane che ha coordinato e condotto nei settori affidategli, in un rapporto di leale collaborazione con l’amministrazione comunale.