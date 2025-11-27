Quali sono le chiavi per lo sviluppo, il benessere e il successo degli atleti in erba, nel mondo dello sport giovanile? “Crescere campioni: come supportare lo sviluppo emotivo e psicologico dei giovani atleti”, si intitola così l’incontro organizzato dal Settore Giovanile della Fidelis Andria, che si svolgerà domani 28 novembre alle ore 18:00 presso la Sala Stampa “Cosimo Montingelli” dello Stadio comunale “Degli Ulivi” di Andria. L’iniziativa vedrà la partecipazione di una esperta psicologa, Marianna Tursi, la quale incontrerà i ragazzi e i genitori della scuola calcio andriese per affrontare i temi riguardanti gli aspetti psicologici e sociali degli atleti adolescenti.