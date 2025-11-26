«Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia ad Andria rappresenta un segnale estremamente positivo in vista delle amministrative della prossima primavera. Con 4.197 voti di lista e 2.197 preferenze raccolte da Flavio Civita, la nostra comunità politica si conferma salda, credibile e in costante crescita». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, commentando i risultati delle ultime regionali.

«Desidero rivolgere un ringraziamento sincero a Flavio Civita, il cui impegno quotidiano, caratterizzato da serietà, disponibilità e senso delle istituzioni, è stato determinante per raggiungere questo risultato importante. La sua candidatura ha garantito visibilità, presenza e ascolto in una campagna elettorale complessa, segnata da un’affluenza molto bassa che ha premiato soprattutto il voto più strutturato. Nonostante queste difficoltà, Flavio ha condotto una campagna garbata, sempre rispettosa, mettendo in campo energia, dedizione e una forte connessione con il territorio. Il consenso personale ottenuto è la testimonianza più concreta della fiducia dei cittadini e del radicamento che Fratelli d’Italia sta consolidando ad Andria e in tutta la provincia. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma una base solida da cui ripartire in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Continueremo a lavorare con determinazione e responsabilità per offrire alla città una proposta politica seria, coerente e vicina alle esigenze degli andriesi. A Flavio va il mio grazie più sentito. Ora bisogna andare avanti, con ancora più convinzione».