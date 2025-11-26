Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Sabino Napolitano, coordinatore cittadino FDI Andria:

«Alle ultime elezioni regionali Fratelli d’Italia era ad Andria al 10,4%, oggi il partito ad Andria cresce, pur in un contesto non semplice, arrivando al 13,5%. Un grazie a Flavio Civita per l’impegno in prima persona premiato da quasi 3mila preferenze nella provincia, nonostante l’assenza di gruppi consiliari a suo sostegno.

Il risultato di Fratelli d’Italia rappresenta, certamente, una iniezione di fiducia verso i prossimi appuntamenti elettorali, a partire delle comunali della prossima primavera che devono vedere il centro-destra compatto e, senza indugiare, subito in pista. La lezione delle regionali è chiara: non si può perdere tempo, i cittadini ci chiedono una proposta forte in campo. Il nostro elettorato vuole unità con il giusto mix di rinnovamento ed esperienza.

Siamo, a tal proposito, ben contenti di avere al nostro fianco due partiti in salute come Forza Italia e Lega che hanno dimostrato a queste regionali un forte radicamento territoriale e cittadino.

Formuliamo, inoltre, nell’esclusivo interesse della città di Andria, un caloroso augurio di buon lavoro in Consiglio Regionale a Giovanni Vurchio, unico andriese eletto. A lui l’invito a collaborare in primo luogo su tematiche quali rifiuti (per chiudere il ciclo dei rifiuti ed abbassare la Tari) e sulla sanità (procedere speditamente sul nuovo ospedale), cercando – a differenza della sindaca Bruno – di essere davvero incisivi sulle problematiche regionali che stanno a cuore ai cittadini andriesi.

Come Fratelli d’Italia, assieme a tutti gli amici del centro-destra, siamo pronti alla sfida delle comunali per dare ai cittadini andriesi un’alternativa valida alla disastrosa Amministrazione Bruno».