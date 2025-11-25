«Sono soddisfatta del risultato conseguito da Fratelli d’Italia nella provincia di Barletta-Andria-Trani e desidero ringraziare tutti i candidati che hanno condotto questa difficile campagna elettorale con determinazione e spirito di servizio, dando il massimo fino all’ultimo giorno. In attesa dell’ufficializzazione dei risultati, rivolgo i miei complimenti alla consigliera confermata Tonia Spina e ad Andrea Ferri, che porteranno in Consiglio regionale la voce del nostro territorio. La provincia di Barletta-Andria-Trani esprime così due consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, un segnale politico importante che testimonia la crescita del partito e la fiducia dei cittadini. Sono certa che entrambi sapranno essere sentinelle attente in Consiglio regionale, pronte a difendere gli interessi della nostra provincia e a lavorare con serietà per garantire quella inversione di rotta di cui il territorio ha urgente bisogno. Un grazie va a Luigi Lobuono per aver condotto una campagna elettorale molto difficile con grande coraggio e determinazione.

Infine, faccio gli auguri anche al presidente eletto Antonio Decaro, sperando che ci sia una effettiva discontinuità dal passato. Le sfide che attendono la Puglia sono molte e su alcune scelte servirà unità e responsabilità costruire risposte concrete, così come ha fatto negli ultimi tre anni la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni». Così il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, commentando il risultato delle elezioni regionali nella provincia di Barletta-Andria-Trani.