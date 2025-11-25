«Con quasi 4.800 preferenze, sono stata di gran lunga la candidata andriese più votata della BAT alle elezioni regionali. Nonostante questo straordinario risultato, però, non entrerò in Consiglio Regionale. Una notizia che porta naturalmente con sé un pizzico di amarezza, ma anche un’enorme gratitudine». Lo dice Daniela Maiorano, candidata al consiglio regionale nella lista “Per la Puglia”.

«Voglio fare i miei più sinceri auguri di buon lavoro al Presidente Decaro che, sono certa, farà un lavoro eccezionale, e ai consiglieri eletti. A loro il compito e la responsabilità di rappresentare il nostro territorio, che ha espresso con forza il desiderio di contare di più.

E poi grazie. Grazie di cuore a chi ha creduto nella mia candidatura, a chi mi ha sostenuta con una parola, un abbraccio, un voto, una stretta di mano. È incredibile cosa siamo riusciti a smuovere insieme in un solo mese di campagna elettorale: abbiamo acceso entusiasmo, creato dialogo, portato idee nuove.

Questa esperienza per me non è stata una parentesi. È stata una scintilla, un inizio. Continuerò a impegnarmi, come ho sempre fatto, per la mia città. Con lo stesso spirito di servizio, con lo stesso amore per la mia comunità».