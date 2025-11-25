«Sono assai felice per l’esito delle elezioni regionali in Puglia. Antonio Decaro ha ottenuto un risultato eccezionale, che saprà mettere al servizio di un quinquennio di buongoverno, ponendo al centro del suo impegno di presidente l’interesse delle cittadine e dei cittadini». Lo afferma il senatore Dario Parrini, commissario Pd nella provincia Barletta-Andria-Trani.

«Insieme a quello registrato in Campania – prosegue – il successo del centrosinistra in Puglia è la prova che l’unità, arricchita da programmi solidi e candidati credibili, conduce alla vittoria: una verità che ha un valore rilevante anche in chiave nazionale. Degna di nota, considerate le circostanze oggettivamente difficili in cui è maturata, è pure la prestazione del Pd nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Abbiamo scommesso sul rinnovamento e sulla rigenerazione, su una politica pulita e di risanamento interno in grado di segnare una discontinuità netta con il passato. Nonostante avessimo contro tutti i protagonisti di quel passato – sottolinea – agguerriti come non mai e decisissimi a sgambettare il Pd ricorrendo in più di un caso a dei veri e propri colpi bassi, il Pd nella Bat è il primo partito e riesce a eleggere ben tre consiglieri regionali, Debora Ciliento, Domenico De Santis e Giovanni Vurchio. Adesso – conclude – può iniziare davvero una nuova fase, che siamo determinati a portare avanti con crescente energia in vista delle prossime sfide che ci attendono, a cominciare dalle amministrative di primavera ad Andria e a Trani. Ritengo doveroso rivolgere un grosso ringraziamento a tutti i nostri candidati, che si sono spesi in modo ammirevole per il Pd, a tutti i nostri militanti e dirigenti locali, e a tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia comprendendo il senso profondo della nostra non facile scommessa».