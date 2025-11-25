È dura ammetterlo, ma è così. L’emergenza sicurezza nel nostro Paese non sono i furti, le rapine ed altri reati tradizionali, in lieve ma costante diminuzione negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale. Quanto piuttosto gli efferati omicidi contro le donne che, anno dopo anno, si consumano, soprattutto e purtroppo, in contesti familiari. I dati presentati annualmente dal Viminale fanno aritmeticamente il punto sulla sicurezza e restituiscono il quadro di un Paese in cui “essere donne è un fattore di rischio altissimo’, e non solo per strada o in viaggio, non soltanto a causa di sconosciuti o malviventi, ma soprattutto nei contesti e nelle reti familiari e di relazione che più dovrebbero essere protettivi, garantiti e sicuri.

“E allora il 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, sottolinea la sindaca di Andria Giovanna Bruno – rimane un punto fermo per tutti noi, un momento di riflessione collettiva di portata nazionale e sovranazionale. Una Giornata celebrata partendo dall’assunto che la violenza contro le donne è, senza se e senza ma, una violazione dei diritti umani, e che tale violazione è una naturale conseguenza della persistente discriminazione di genere in tutti gli ambiti del vissuto quotidiano e delle pressoché immutate condizioni di sperequazione tra uomini e donne”.

“L’Andria Multiservice spa, nel suo piccolo – rammenta l’amministratore unico Antonio Griner – coltiva da tempo l’ambizioso progetto di non fermarsi alle parole di condanna, ai discorsi di maniera e ad una facile solidarietà di facciata. Non a caso abbiamo conseguito da tempo una certificazione, La Certificazione di Parità di Genere, che, alla luce degli ultimi drammatici accadimenti nel nostro Paese, può rappresentare un primo passo, concreto ed emblematico, di un deciso cambio di rotta. Grazie a tale strumento (Uni PdR 125) abbiamo avviato il percorso virtuoso di una seria riduzione del gap di genere all’interno dell’Azienda e, nel contempo, di un cambiamento culturale ed organizzativo, nel faticoso ma obbligatorio obiettivo di una reale e non fittizia equità di genere”.

Il 25 novembre, e nel corso della settimana seguente, tutti i mezzi motorizzati dell’Andria Multiservice esporranno un adesivo di sensibilizzazione con la dicitura <MAI PIU’> e l’indicazione del numero emergenziale 1522.