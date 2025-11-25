Giovanni Vurchio, presidente del consiglio comunale di Andria, è stato eletto nel consiglio regionale della Puglia. È quanto appreso dal sito internet del Ministero dell’Interno “Eligendo” che riporta tra gli eletti ben tre esponenti del PD candidati nella BAT tra cui il commercialista andriese. La legge elettorale premierebbe quindi la sesta provincia pugliese che, in virtù del quote residue, eleggerebbe in totale otto consiglieri. Oltre a Vurchio (3.564 voti), preceduto nel PD da Ciliento e De Santis, il centrosinistra elegge anche Nicola Rutigliano della lista Decaro Presidente e Ruggiero Passero della lista Per la Puglia. Secondo il sito ministeriale Fratelli d’Italia eleggerebbe Tonia Spina e Andrea Ferri mentre Forza Italia porterebbe in Via Gentile a Bari Marcello Lanotte.