Un posto vuoto che sottolinea l’assenza di quelle donne la cui vita è stata spezzata. Una panchina rossa accompagnata dallo slogan “Sedersi per riflettere, alzarsi per agire”. E’ l’iniziativa dell’istituto ITES LES “Carafa” di Andria in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e che ha coinvolto studenti e docenti.

Gli stessi studenti hanno dedicato l’assemblea d’istituto al tema della violenza di genere, realizzando anche un muro di vetro che richiama ad un riflessione interiore.

Presenti diversi ospiti nel momento di confronto in auditorium. La psicologa forense Annalisa Casamassima, l’operatrice del centro antiviolenza “RiscoprirSì” Mirella Malcangi, e poi l’ispettore capo della Polizia Locale di Andria Anna Garbetta, referente del punto di ascolto qualificato del comando che si occupa delle violenze di genere e alla persona.

L’invito è a denunciare anche quando le difficoltà possono sembrare insormontabili.

Il servizio.