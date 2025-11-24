L’ASD Andria Athletic Club, neonata associazione sportiva, presentata alla città nella scorsa primavera, è lieta di invitare iscritti, genitori e la cittadinanza all’evento speciale: “Correre, saltare, lanciare. I benefici nascosti dell’atletica leggera”.

L’incontro si propone di esplorare non solo gli aspetti agonistici, ma soprattutto i profondi benefici psicofisici e formativi che l’atletica leggera offre ai giovani atleti in crescita.

Sarà un’occasione unica per confrontarsi con figure di spicco dello sport e della formazione:

Francesco Fortunato , Primatista e Campione Mondiale di Marcia, che porterà la sua testimonianza di atleta di élite.

, Primatista e Campione Mondiale di Marcia, che porterà la sua testimonianza di atleta di élite. Felice Fortunato , Presidente dell’ASD Andria Athletic Club.

, Presidente dell’ASD Andria Athletic Club. Annalisa Casamassima , Psicologa dell’età evolutiva, che illustrerà l’impatto positivo dello sport sulla crescita emotiva e cognitiva dei ragazzi.

, Psicologa dell’età evolutiva, che illustrerà l’impatto positivo dello sport sulla crescita emotiva e cognitiva dei ragazzi. Roberto Crescini , Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” di Andria, che ospita l’iniziativa.

, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi” di Andria, che ospita l’iniziativa. I Tecnici dell’associazione, che quotidianamente preparano gli atleti, offrendo una panoramica sul lavoro svolto in campo.

L’ASD Andria Athletic Club, attraverso questo evento, intende ribadire il suo impegno nella promozione di uno sport sano e inclusivo, focalizzato sul benessere complessivo dei propri giovani iscritti. L’incontro è particolarmente rivolto ai genitori dei ragazzi tesserati, per offrire loro strumenti e consapevolezza sul ruolo fondamentale dell’atletica nella formazione dei loro figli.

Dettagli dell’Evento