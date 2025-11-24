Come si sintetizzano 25 anni di storia? Con il racconto di chi è cresciuto artisticamente e umanamente all’interno di una realtà che ha saputo insegnare musica e valori. Creare relazioni che ancora oggi restano nel tempo. E poi i ricordi, davvero tanti. L’Accademia Federiciana di Andria ha festeggiato i 25 anni di attività con una festa all’insegna della musica presso la sala ricevimenti Relais Sant’Agostino. Presenti gli allievi del presente e del passato. Davvero tanti.

Vite che si sono intrecciate tra loro lungo questi 25 anni, sostenendosi l’un l’altra sotto l’attenta guida di Agnese Paola Festa, fondatrice dell’accademia musicale. A distanza di tempo, da quel settembre del 2000, la mission non è mai cambiata.

Presenti anche gli amici dell’Accademia Federiciana che da sempre le riconosco l’importanza a livello culturale, oltre che musicale.

Il servizio.