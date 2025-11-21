Il primo pensiero del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini davanti alla nuova stazione centrale di Andria è andato direttamente alle 23 persone che hanno perso la vita nell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016. Un sacrificio enorme per le comunità di questo territorio che oggi, a distanza di quasi 10 anni, cominciano a vedere una sorta di luce in fondo al tunnel per quel che riguarda i trasporti ma che non può certamente dimenticare chi ha sofferto e sta soffrendo per quello scontro tra due treni per cui si è concluso da poco anche il processo d’appello.

L’accoglienza in città da parte di tutte le autorità civili e militari con in testa il Prefetto della BAT Silvana D’Agostino e l’assessore ai trasporti della Regione Puglia Debora Ciliento, delegata dal Presidente Michele Emiliano. Il saluto anche del Sindaco Giovanna Bruno prima di un viaggio su di una locomotiva utilizzata per le opere sui binari che ha portato il Ministro sino alla nuova stazione di Andria Nord. Di trasporti con progetti, idee sul tavolo del ministero per la Puglia e lavori in corso ha parlato poi Salvini con i giornalisti.