In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la Questura Bat sceglie l’ITT “Onofrio Jannuzzi” di Andria per fare prevenzione, sensibilizzazione e promozione di un’adeguata cultura di genere.

Martedì 25 novembre 2025, alle ore 09.00, nell’Aula Magna dell’ITT Jannuzzi, gli studenti e le studentesse dell’istituto avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti della Questura di Barletta-Andria-Trani, sulle recenti normative che garantiscono maggiore tutela alle donne vittime di violenza.

L’incontro, che si terrà nell’ambito dell’assemblea degli studenti, sarà interamente focalizzato sull’analisi e l’approfondimento del “Codice Rosso”.

Inoltre, nell’ambito del progetto ministeriale QUESTO NON E ’AMORE, della Polizia di Stato, sarà allestito un gazebo informativo, all’interno dei locali scolastici. Presso lo stand, gli agenti della Polizia di Stato distribuiranno materiale di sensibilizzazione e approfondimento specifico sulla Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere. Questo materiale è stato preparato dal Ministero dell’Interno, a sottolineare l’impegno congiunto delle istituzioni per contrastare questo fenomeno. prevenzione, sensibilizzazione e promozione di un’adeguata cultura di genere.

“Formare i nostri giovanissimi studenti sui temi del rispetto e della legalità è un dovere della scuola. Ospitare la Questura in questa giornata simbolica non è solo un momento di informazione, ma un forte segnale che l’istituto vuole dare per promuovere una cultura di parità e tolleranza” – dichiara il dirigente scolastico dell’ITT Jannuzzi, prof. Giuseppe Monopoli.