Questa mattina il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato il cantiere dell’interramento della linea ferroviaria di Ferrotramviaria S.p.A. ad Andria, uno degli interventi più significativi per la riqualificazione e l’evoluzione dell’area urbana.

Durante il sopralluogo, i tecnici di Ferrotramviaria hanno illustrato le principali caratteristiche dell’intervento e le sue ricadute sulla città. Al centro della trasformazione vi è la ricucitura urbana attraverso l’eliminazione dei passaggi a livello, che consentirà di connettere aree oggi separate, liberare nuovi spazi e ridisegnare l’assetto dell’intera zona.

Il Ministro ha poi percorso a bordo di una locomotiva la tratta Andria Centro – Andria Nord, osservando direttamente i punti strategici del cantiere.

Dichiarazione del Presidente e AD di Ferrotramviaria S.p.A., Giuseppe Pavoncelli

«L’interramento ferroviario di Andria è una straordinaria opportunità di ripensamento urbano – ha sottolineato Giuseppe Pavoncelli – . L’eliminazione dei passaggi a livello rappresenta un intervento concreto che permetterà alla città di riunirsi, recuperare spazi e immaginare nuove funzioni. La visita del Ministro conferma l’attenzione verso un progetto che avrà effetti duraturi sullo sviluppo del territorio».

Il Ministro al suo arrivo è stato accolto dall’Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Debora Ciliento; dal Sindaco di Andria Giovanna Bruno; dal Prefetto della BAT Silvana D’Agostino; dal Questore della BAT Alfredo Fabbrocini; dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Massimiliano Galasso; dal Colonnello Provinciale della Guardia di Finanza Andrea Di Cagno; dal Presidente e Amministratore Delegato di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli; nonché dal Consigliere di Gestione di C.M.B. Vittorio Di Vuolo.