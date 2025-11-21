Mercoledì 26 novembre l’Istituto “Mons. Di Donna” di Andria vivrà un momento di straordinaria rilevanza artistica ed educativa con l’esibizione del proprio coro scolastico “Insieme per la Pace” durante l’Udienza con il Santo Padre, in Vaticano.

Si evidenzia che l’evento del 26 novembre rappresenta un’occasione unica e altamente significativa per l’Istituto “Mons. Di Donna” di Andria, che si prepara a vivere una nuova importante esperienza davanti al Papa, confermando così il ruolo di primo piano della sua attività artistica e educativa. L’anno scorso, infatti, il coro scolastico aveva già avuto l’onore di esibirsi davanti a Papa Francesco, un momento che ha lasciato un ricordo indelebile e che sottolinea la continuità e la rarità di questa partecipazione, mettendo in luce la riconosciuta eccellenza del percorso formativo e musicale dell’Istituto.

Il progetto, ideato e diretto dal Prof. Riccardo Lorusso, responsabile del Dipartimento di Musica e Strumento Musicale, coinvolge studenti di prima, seconda e terza secondaria di primo grado in un percorso corale dedicato ai valori della pace, della collaborazione e della cittadinanza attiva. Il repertorio che verrà eseguito davanti al Papa unirà tradizione, spirituals e musica contemporanea, offrendo un’immagine fresca, rispettosa e autentica della sensibilità dei giovani verso temi universali. I ragazzi saranno chiamati a distinguersi per disciplina, intensità interpretativa e maturità musicale, rappresentando con grande dignità l’intera comunità scolastica e la città di Andria.

L’iniziativa rientra nel percorso “Voci in Cammino verso il Natale e l’Udienza col Santo Padre” , che pone al centro la musica come strumento di crescita personale, espressione emotiva e dialogo tra culture. Un’esperienza unica, che si preannuncia destinata a rimanere nella memoria degli studenti come testimonianza di impegno, studio e spirito di gruppo.

Il concerto del 26 novembre si inserisce in una cornice di eventi culturali e religiosi di grande rilievo, con la partecipazione di vari cori e ensemble di pregio, e si preannuncia come un’occasione di ulteriore crescita e confronto tra i giovani e la comunità spirituale e civile della città e della diocesi.

Quindi, questa rappresentazione si distingue non solo per la sua valenza artistica e spirituale, ma anche per l’importanza di rinnovare un gesto di fede e di pace davanti a una delle figure più alte della Chiesa cattolica, confermando ancora una volta il valore e l’impegno del coro “Insieme per la Pace” e dell’intero istituto in questa delicata e significativa avventura.

Per ulteriori informazioni sul progetto corale e sulle prossime attività artistiche dell’Istituto, è possibile contattare il Prof. Riccardo Lorusso, direttore del coro e referente del Dipartimento di Musica.