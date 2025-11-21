Dire basta a una politica al servizio di interessi di parte, che usa il territorio come un serbatoio a cui attingere per nutrire se stessa e i propri interessi e contrapporvi una politica e dei politici che rispondano ai bisogni e alle aspettative dei cittadini. È quello che propone il Partito Democratico nella Bat con la candidatura al Consiglio regionale del segretario del PD Puglia, Domenico De Santis.

Ieri sera ad Andria lo hanno ribadito l’ex ministro per il Sud Peppe Provenzano, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle mafie, e il capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia. A introdurre l’evento, dedicato al Mezzogiorno, proprio mentre il governo Meloni porta avanti il percorso dell’autonomia differenziata, è stato Peppino Pirro, il quale ha ricordato la storia e la militanza di De Santis e la sua attenzione e vicinanza, da sempre, nel suo percorso politico, alla Bat e alla città di Andria. Con loro anche il commissario del PD Bat, Dario Parrini, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia Debora Ciliento.

L’appello di tutti è stato quello di andare a votare e consegnare al Partito Democratico una affermazione che gli consenta di essere il primo partito in Puglia e di eleggere i suoi rappresentanti nella Bat.

«Dobbiamo costruire una classe dirigente nuova, per dare speranza a chi non vede futuro, a chi è senza lavoro, per costruire una provincia e una regione più giuste, con una idea di sviluppo di questo territorio, per il suo rilancio economico e l’avvio di una nuova stagione», ha detto De Santis.