Giornata solenne per i Carabinieri, che oggi 21 novembre celebra la Patrona dell’Arma, “Maria Virgo Fidelis”. Una ricorrenza celebrata anche ad Andria, con una Santa Messa, officiata dal Vescovo, Monsignor Luigi Mansi, presso la Basilica di Santa Maria dei Miracoli.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, al quale hanno preso parte le autorità politiche, militari e religiose del territorio, in onore della Vergine Maria, divenuta protettrice dei Carabinieri l’11 novembre 1949, giorno della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di papa Pio XII. Nella stessa data viene storicamente ricordata anche la battaglia di Culquaber, combattuta a Gondar, in Etiopia, fra britannici e italiani. Tra questi ultimi, anche il 1° Gruppo Mobilitato dei Carabinieri, che si immolarono con tale valore che ai pochi sopravvissuti gli avversari tributarono l’onore delle armi.

Alla celebrazione eucaristica hanno preso parte anche molti bambini delle scuole della città. A loro, in particolare, è stato rivolto un pensiero da parte del Vescovo Luigi Mansi, affinché siano testimoni, attraverso la loro partecipazione, del ruolo di grande valore di chi indossa una divisa.

Il servizio.