Il sindaco di Andria Giovanna Bruno esprime soddisfazione e gratitudine per l’operazione messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani coordinata dalla Procura di Trani, che ha portato ad eseguire un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto pluriaggravato di autovetture e ricettazione in concorso.

«Lunghe e dettagliate indagini, durate oltre un anno – afferma il Sindaco – che hanno portato a scoprire il ruolo che la città di Andria rivestiva nel triangolo geografico con Barletta e Margherita di Savoia. Andria epicentro della batteria criminale: questo emerge. Non possiamo che essere grati alle forze dell’ordine per questo importante e nuovo risultato. Grazie per il lavoro portato avanti senza sosta su questo territorio ma questa azione ci fa comprendere quanto lavoro ci sia ancora da fare per arrivare a snidare il male che si intreccia nelle pieghe della società da tanto, troppo tempo.

Accanto a questo lavoro di indagine – conclude il primo cittadino – non ci stancheremo di farne contemporaneamente un altro: quello sociale e culturale che coinvolge soprattutto la parte più giovane della comunità».