E’ arrivata all’11^ giornata la prima vittoria in campionato per la Virtus Andria. La giovane formazione, all’esordio assoluto nella categoria, ieri (domenica 16 novembre) ha vinto 1-0 sul campo del Molfetta Calcio, allo stadio “Paolo Poli”. A decidere il match è stata la rete di Bellomo siglata al 5′ del primo tempo. Si tratta della seconda vittoria stagionale, considerando la gara di ritorno di Coppa Italia Promozione vinta 3-0 contro il Real Siti.
La Virtus Andria di mister Vincenzo Rubino resta all’ultimo posto del campionato di Promozione, ma sale a quota 4 punti. La vittoria di domenica rilancia le speranze salvezza della giovane formazione andriese. Prossimo match allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria contro l’Atletico Gargano.