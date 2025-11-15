La polizia locale di Andria ha condotto una serie di controlli straordinari sui veicoli a propulsione elettrica, in particolare biciclette elettriche e monopattini. Le verifiche si sono svolte ieri tra le 12 e le 18 con il supporto tecnico dell’ufficio mobile di revisione della Motorizzazione Civile di Bari, reso disponibile grazie a intese con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In totale sono stati 77 i veicoli elettrici sottoposti a controllo. Sono state elevate 50 sanzioni amministrative, disposti 5 fermi amministrativi e 4 sequestri ai fini della confisca per i mezzi risultati alterati. Il numero di veicoli sanzionati dalla polizia locale negli ultimi mesi sale così a oltre 753, confermando l’estensione del fenomeno sul territorio.

La polizia locale ha affiancato all’attività repressiva anche iniziative preventive attraverso corsi di formazione. Da inizio anno circa 5000 studenti sono stati raggiunti da questi interventi formativi presso le scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Riguardo ai monopattini elettrici, si fa riferimento alla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2025 del decreto che stabilisce il prezzo di 8,66 euro e le modalità di richiesta e rilascio del contrassegno identificativo. Si attende un successivo decreto direttoriale, previsto entro 90 giorni, per rendere operativo l’obbligo di dotarsi del contrassegno. L’obbligo di assicurazione scatterà una volta che i contrassegni identificativi saranno disponibili, mentre le norme di comportamento come l’obbligo del casco sono già in vigore. Per le biciclette elettriche si è ancora in attesa di un provvedimento normativo.

La polizia locale sottolinea che la sola sanzione economica, se non accompagnata da un percorso di consapevolezza e crescita, rischia di non essere percepita come educativa ma puramente venale. «È fondamentale un interesse concreto e operativo di tutte le istituzioni, a partire dalle famiglie, per l’educazione stradale e al senso civico», spiegano gli agenti, evidenziando come non si possa prescindere da questo coinvolgimento quando si valuta l’acquisto di veicoli come bici elettriche o monopattini per minori di 14 anni privi di qualunque titolo abilitativo.