Si allarga il progetto “Senza Sbarre”, voluto dalla Diocesi di Andria per offrire una seconda possibilità a chi ha sbagliato, ma vuole tornare ad essere utile alla società. È l’effetto di un accordo, siglato questa mattina, tra l’azienda Olio Levante e la Cooperativa Sociale “A Mano Libera”, presieduta da Don Riccardo Agresti, che impiega detenuti ed ex detenuti nel laboratorio tecnico-agricolo e nel pastificio-tarallificio di contrada San Vittore. Attività che, da oggi, si ampliano anche alla produzione del prezioso “oro verde” di Puglia, grazie alla partnership con una delle realtà più importanti del settore. La Cooperativa, che gestisce 58 ettari di terreno, ci metterà la materia prima, mentre l’azienda provvederà alla produzione ed alla commercializzazione dell’olio.

Olio Levante garantirà inoltre la fornitura di ogni genere di ingrediente, naturalmente olio incluso, necessario per produrre i celebri taralli “A mano libera”.

Una collaborazione strategica che amplifica le prospettive operative del progetto “Senza Sbarre”, fa un’ulteriore passo in avanti verso la piena inclusione sociale di detenuti ed ex detenuti.

Il servizio.