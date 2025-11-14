Week end ricco di appuntamenti per Daniela Maiorano, candidata al consiglio regionale con la lista «Per la Puglia». A pochi giorni dal voto, la dottoressa ha organizzato una serie di incontri aperti alla cittadinanza nel suo comitato elettorale di via Regina Margherita 105 ad Andria e alla Multisala Cinemars.

Si inizia venerdì 14 novembre alle 19 con «Elezioni e panzerotti. Idee per menti affamate», un momento conviviale per discutere del futuro della Puglia. «Le idee migliori nascono sempre davanti a qualcosa di buono», spiega la candidata.

Sabato 15 novembre, sempre alle 19 presso il comitato, si terrà «Birrette e regionali. Idee per chi ha sete di futuro», un incontro dedicato a progetti e visioni per lo sviluppo del territorio.

Domenica sarà la giornata clou con due appuntamenti di rilievo. Alle 10.30 alla Multisala Cinemars, Maiorano ospiterà il candidato presidente Antonio Decaro per un confronto su servizi e opportunità nella provincia di Barletta-Andria-Trani. «Parleremo di soluzioni, non di promesse», sottolinea la candidata.

In serata, alle 19 al comitato elettorale, è previsto un dialogo con Fabiano Amati, assessore uscente al bilancio della regione Puglia e candidato nella provincia di Brindisi. Al centro della discussione l’abbattimento delle liste d’attesa in sanità, uno dei punti cardine del programma di Maiorano.

«Invito tutti a partecipare, a dire la propria, a vivere questo momento di cambiamento per la Puglia da protagonisti», afferma la candidata. «Mi piace incontrare volti vecchi e nuovi, ascoltare storie, stringere mani, sentire l’energia autentica della comunità. È lì che nascono le idee più vere».