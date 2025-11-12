Un invito a rallentare, a viaggiare con lo sguardo curioso di chi cerca autenticità, a condividere momenti tra cultura, tradizione e convivialità. E’ stato questo l’obiettivo principale di “Ruote nella Storia”, voluto dall’ACI Storico ed organizzato dall’Automobile Club Bari-BAT, che ha celebrato domenica scorsa ad Andria la terza ed ultima tappa di questo viaggio tra le bellezze del territorio più autentiche con protagonisti circa 50 equipaggi a bordo di vetture d’epoca testimoni di eleganza e memoria meccanica. Dopo Polignano ed Altamura negli scorsi mesi ecco l’approdo nella BAT.

Diversi i momenti nel corso della giornata vissuti nella città federiciana. In particolare la visita al Museo del Confetto ma anche ad Andria sotterranea oltre che al Museo Modellistico dedicato alla storia della Mercedes. Diversi momenti che hanno visto protagonista anche la storica sede dell’ACI di Andria, in campo da oltre 55 anni con la famiglia Troia, ma anche l’associazione Amici della Stella e diversi altri partner.

