Un tributo alla carriera che celebra i professionisti della cucina con oltre venticinque anni di esperienza: è stato consegnato negli scorsi giorni a Roma, presso il teatro Ghione, all’ andriese Michele Tursi il “Collare Collegium Cocorum”, riconoscimento della Federazione Italiana cuochi.

Una carriera iniziata nel 1996 con esperienze in ristoranti in tutta Italia e che ha permesso allo chef andriese di salire sul palco del teatro Ghione per indossare il Collare Collegium Cocorum insieme ad oltre trecento chef da tutta Italia.

Un evento nazionale in cui premiare chi da anni, attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio, onora la tradizione e il prestigio della Cucina Italiana. «Questo premio rappresenta una grande soddisfazione, un orgoglio aver lavorato per anni per portare avanti la tradizione della cucina italiana con amore e dedizione» – ha sottolineato chef Tursi.

Un traguardo importante per una carriera iniziata ormai anni fa e caratterizzata da passione e dedizione per la cucina e i sapori d’Italia e della Puglia.