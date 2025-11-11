Mercoledì 12 novembre alle 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Andria si terrà la presentazione del libro “Sortirne insieme” di Lorenzo Pellegrino.

Un appuntamento organizzato dall’Azione Cattolica Diocesana in collaborazione con il Movimento studenti e con il patrocinio del Comune di Andria che vedrà coinvolti con l’autore del libro, Don Riccardo Agresti, responsabile del progetto “Senza Sbarre”, la prof.ssa Teresa Catania, docente presso il liceo “Nuzzi” di Andria e l’assessore Daniela Di Bari.

Una chiacchierata alla scuola di Don Milani partendo dagli appunti di politica riassunti dal giovane leccese, già segretario nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica e da sempre impegnato nell’associazionismo e nel volontariato locale.

Un piccolo libro scritto come fossero appunti presi proprio tra i banchi e in cui Lorenzo Pellegrino prova a rileggere il percorso di un prete che tra Vangelo e Costituzione ha incarnato il desiderio di un bene comune autentico e che ancora oggi offre una visione rivoluzionaria dell’educazione guidato dal suo motto: “I CARE”.