«Ringrazio la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l’attenzione dedicata questo pomeriggio alla Regione Puglia. Il suo accorato intervento ha scaldato la platea riunita a Bari per sostenere il candidato del centrodestra Luigi Lobuono». Lo ha dichiarato la deputata pugliese di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera.

«Faccio mie le sue parole quando, in un passaggio del discorso, ha sottolineato che la Puglia è una splendida regione che merita il cambiamento e di essere governata da chi la ama davvero, senza pensare al proprio orticello. È proprio così: la Puglia ha bisogno di tornare centrale e di essere amministrata da chi ha a cuore la comunità pugliese e lotta per il riscatto sociale. In tre anni di Governo Meloni molto è stato fatto, ma è fondamentale costruire una filiera istituzionale che remi nella stessa direzione, con un obiettivo comune: riportare la Puglia al centro dell’interesse nazionale sul piano commerciale, agricolo, sanitario e della sicurezza. Questi risultati possono essere raggiunti solo con persone che hanno visione e amore per il territorio. Il centrodestra unito ha dimostrato solidità e concretezza, e i cittadini pugliesi lo hanno compreso pienamente».