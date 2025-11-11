Carlo Calenda ha fatto tappa a Barletta per l’inaugurazione del comitato elettorale di Ruggiero Mennea, candidato al Consiglio regionale nella lista “Popolari con Decaro”. Il segretario nazionale di “Azione” ha espresso piena fiducia nel pragmatismo e nella visione amministrativa dell’ex sindaco di Bari, definendolo «la figura giusta per proseguire l’operazione di rilancio della Puglia». Così come ha garantito l’impegno del partito nel sostenere chi, come Mennea, «ha saputo dare nuovo impulso alle politiche sociali e al welfare regionale».

Un pensiero condiviso dallo stesso Mennea, che ha ricordato gli importanti risultati raggiunti grazie al lavoro svolto nell’ultimo anno da consigliere delegato al welfare, ribadendo la volontà di proseguire il suo impegno nel rilancio di settori strategici per la crescita e la coesione sociale del territorio.

All’incontro ospitato nel cinema Opera Omnia per discutere delle opportunità di crescita e sviluppo della regione, è intervenuto anche il candidato presidente del centrosinistra, Antonio Decaro, sottolineando l’importanza del contributo programmatico di Azione su queste tematiche e la sintonia con cui in passato ha collaborato con l’allora ministro Calenda.

Il servizio.