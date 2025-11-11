L’attività di contrasto all’occupazione abusiva nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) cittadino si intensifica. Salgono a sei gli alloggi complessivamente liberati nell’ultimo periodo e immediatamente riconsegnati ai legittimi assegnatari in graduatoria.

L’operazione che ha segnato il sesto rilascio è stata condotta oggi nel quartiere San Giuseppe Artigiano, una delle aree attenzionate dalle autorità. Questo intervento, così come i cinque precedenti dislocati in altre zone della città, è stato eseguito dalla Polizia Locale di Andria, su impulso e a seguito dell’attività di coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Trani. Il risultato ottenuto dimostra la profonda efficacia della sinergia tra l’Autorità Giudiziaria e le forze di polizia locali, essenziale per recuperare i beni sottratti

L’alloggio liberato in San Giuseppe Artigiano è stato immediatamente consegnato all’assegnatario in graduatoria che attendeva da tempo la possibilità di un tetto. Le autorità hanno confermato che l’attività di monitoraggio e i controlli sugli alloggi occupati o in attesa di riassegnazione continueranno senza sosta, riconoscendo che la piena normalità nel settore ERP è un obiettivo ancora da raggiungere.