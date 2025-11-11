Domani 12 novembre ricorre l’anniversario della strage di Nassiriya, nella quale persero la vita 28 uomini, 19 dei quali italiani.
La Civica Amministrazione intende onorare la ricorrenza quale doveroso tributo ai connazionali vittime del più grave attentato che le Forze Armate italiane abbiano avuto dalla fine della seconda guerra mondiale, impegnate in una complessa ed articolata operazione di pace.
L’appuntamento è per domani alle ore 10:30 al rondò “Martiri di Nassiriya”, ove si renderà omaggio ai caduti con la deposizione di una corona di alloro davanti alla stele commemorativa.