Grande successo per la mostra “Addio Maledetto Muro” che ripercorre, attraverso diciannove pannelli, i momenti cruciali della costruzione, della sofferenza e infine della liberazione legata al Muro di Berlino, la cui caduta è simbolo della fine della cortina di ferro e dell’oppressione comunista.

«L’esposizione della mostra – spiega il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Riccardo Alicino – è pertanto prorogata fino a mercoledì 12 novembre. Viene ampliata anche la fascia oraria per la visita, presso i locali di Piazza Sannazzaro 2: la mattina dalle 09:00 alle 12:00 ed il pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00».

«Il 9 Novembre del 1989 – aggiungono Andrea Di Matteo e Lorenzo Miani del nucleo andriese – la gioventù prese a picconate il maledetto muro, in nome della libertà dei Popoli. 36 anni dopo, nei nostri cuori si annida ancora il sogno della nuova Europa. Quest’anno abbiamo voluto stimolare analisi e riflessioni in forma più dinamica e interattiva. Invitiamo la cittadinanza e i nostri coetanei a partecipare».