Il cimitero monumentale di Andria si trasforma in un museo a cielo aperto. Ha preso il via il progetto “Echi di Pietra”, promosso dalla Multiservice, la società municipalizzata che attualmente gestisce i servizi cimiteriali che, per tutto il mese di novembre (tradizionalmente dedicato ai defunti) apre le porte del camposanto agli istituti scolastici della città federiciana. Questa mattina è toccato ai ragazzi della scuola “Padre Nicolò Vaccina”, protagonisti di una vera e propria visita guidata alla scoperta delle storie che si celano dietro tombe, monumenti, lapidi e cappelle ospitate nel cimitero.

L’iniziativa vede la collaborazione degli studenti dell’istituto “Lotti-Umberto I” di Andria, nelle vesti di guide esperte del cimitero comunale.

Un progetto che punta al rivalorizzare il cimitero monumentale, custode di storia, arte e cultura, da tramandare alle giovani generazioni.

Il servizio.