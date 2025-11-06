E’ il pizzaiolo andriese Antonio Matera il secondo classificato al 5° Trofeo “Pizza Garganica”. L’evento, organizzato dall’Associazione Pizzaioli Garganici, ha visto sfidarsi professionisti provenienti da tutta Italia lo scorso 4 novembre nella cornice della pizzeria “Pummarella” ad Apricena.

Un appuntamento nato con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici locali e promuovere il territorio e che ha visto Antonio Matera distinguersi portando a casa due riconoscimenti: secondo posto nella categoria “Season Menù” e “Pizza e olio”.

Due le pizze proposte dall’andriese, una rivisitazione del piatto aglio, olio e peperoncino in una pizza studiata con lo chef Gabriele Fucci con crema d’aglio, fior di latte, polvere di aglio nero fermentato, gel di jalapeño, polvere di prezzemolo, katsuobushi condito con un olio extravergine dell’azienda Sabino Leone. E una seconda proposta per la categoria “Season Mneù” con una pizza a base di crema di zucca, fior di latte, castagne, tartufo , capocollo, pecorino.

Un mix di sapori che ha conquistato la giuria e che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, mettendo in risalto la qualità delle materie prime e la ricerca gastronomica.