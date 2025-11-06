L’associazione sociale culturale “IdeAzione” di Andria presenta l’evento “MENTE E AMBIENTE: prendersi cura di sé in un mondo sano”, in programma presso il Cristal Palace Hotel venerdì 7 novembre alle 19:30. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.

Un momento di riflessione e condivisione per promuovere una cultura della cura: di sé, degli altri e dell’ambiente in cui viviamo.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

– Saluti istituzionali

Dott. Filippo Iovine (Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL BAT);

– Moderazione e introduzione al tema

“Mente e ambiente: prendersi cura di sé in un mondo sano” a cura della dott.ssa Michela Caracciolo (Presidente associazione “IdeAzione”);

– Salute mentale e ambiente in Italia

La salute mentale non è solo una questione individuale, ma anche il riflesso dell’ambiente in cui viviamo

Dott.ssa Lucrezia Greco (Psicologa e Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica);

– Vivere in un mondo sano: quali azioni pratiche per la salute mentale

Dott.ssa Liso Marilù (Psichiatra);

– Psicologia dell’abitare

L’importanza di creare spazi domestici armoniosi per favorire il benessere psicologico

Dott. Costantino Saverio (Psicoterapeuta);

– Educazione ambientale e salute mentale urbana

Quanto è importante l’educazione ambientale per migliorare la qualità della vita dei cittadini

Dott. Benedetto Miscioscia (Coordinatore Regionale del movimento ambientalista FareAmbiente).