L’associazione sociale culturale “IdeAzione” di Andria presenta l’evento “MENTE E AMBIENTE: prendersi cura di sé in un mondo sano”, in programma presso il Cristal Palace Hotel venerdì 7 novembre alle 19:30. L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.
Un momento di riflessione e condivisione per promuovere una cultura della cura: di sé, degli altri e dell’ambiente in cui viviamo.
PROGRAMMA DELL’EVENTO
– Saluti istituzionali
Dott. Filippo Iovine (Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL BAT);
– Moderazione e introduzione al tema
“Mente e ambiente: prendersi cura di sé in un mondo sano” a cura della dott.ssa Michela Caracciolo (Presidente associazione “IdeAzione”);
– Salute mentale e ambiente in Italia
La salute mentale non è solo una questione individuale, ma anche il riflesso dell’ambiente in cui viviamo
Dott.ssa Lucrezia Greco (Psicologa e Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica);
– Vivere in un mondo sano: quali azioni pratiche per la salute mentale
Dott.ssa Liso Marilù (Psichiatra);
– Psicologia dell’abitare
L’importanza di creare spazi domestici armoniosi per favorire il benessere psicologico
Dott. Costantino Saverio (Psicoterapeuta);
– Educazione ambientale e salute mentale urbana
Quanto è importante l’educazione ambientale per migliorare la qualità della vita dei cittadini
Dott. Benedetto Miscioscia (Coordinatore Regionale del movimento ambientalista FareAmbiente).