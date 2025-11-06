Nuove immagini suggestive da Castel del Monte in occasione della “superluna del castoro”. Anche questa volta il maniera di Federico II si è prestato bene al nuovo fenomeno celeste di ieri, mercoledì 5 novembre: il posizionamento della luna piena ad un perigeo molto accentuato, così da risultate fino al 14% più grande e 30% più luminosa. Gli scatti più belli comparsi sui social sono a cura dei fotografi Vittorio Quinto e Davide Pischettola, quest’ultimo già protagonista nell’estate scorsa con lo scatto di Castel del Monte con la “luna dello Storione” pubblicato sui social della BBC.

Ecco gli scatti: