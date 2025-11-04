«Ancora un lavoro importante per la sicurezza stradale e di tutti i cittadini: abbiamo ultimato il ripristino dell’impianto di illuminazione della strada provinciale 43. Un tratto, di circa un chilometro, che dal centro abitato di Andria arriva al santuario del Santissimo Salvatore». A spiegarlo in una nota il Presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto.

Si conclude, quindi, l’intervento che comprendeva anche la strada provinciale 1 all’altezza della seconda rotatoria in direzione Trani-Andria. Sono stati impiegati, per entrambi i tratti, 16 mila euro di fondi provinciali e i lavori sono terminati nei tempi previsti, come era stato annunciato giorni fa in occasione della conclusione degli interventi sulla sp1.

«Sono progetti realizzati di cui siamo particolarmente orgogliosi perché stiamo spendendo bene le risorse pubbliche e in tempi celeri: è il segno di un’azione amministrativa condotta con serietà e rigore nell’interesse esclusivo della nostra comunità».