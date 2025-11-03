Poiché in occasione di precedenti consultazioni elettorali si è verificato un numero elevato di impedimenti e rinunce di presidenti, con conseguenti difficoltà nel reperimento di sostituti e, sovente, con notevoli ritardi nella costituzione e nell’operatività dei seggi elettorali; ritenuto necessario, al fine di scongiurare il rischio che tale fenomeno si reiteri in occasione delle prossime consultazioni, costituire un elenco di persone, elettori di questo Comune, disponibili a svolgere le funzioni di Presidente di seggio (se in possesso dei requisiti di studio o professionalità richiesti) per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia del 23 e 24 Novembre 2025, alla quale conferire detti incarichi in tutti i casi in cui si verifichi l’improvvisa assenza nella costituzione del seggio dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali e l’impossibilità della loro sostituzione in via ordinaria, è indetto AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione di disponibilità di elettori di questo Comune, anche non iscritti all’Albo dei Presidenti di seggio, ad essere inseriti in apposito ELENCO AGGIUNTIVO e a subentrare nell’esercizio delle funzioni di Presidente di seggio (solo se in possesso di adeguati requisiti di studio), in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente designati presso gli uffici elettorali di sezione.

Le istanze di disponibilità ad essere inseriti nell’elenco aggiuntivo dei Presidenti di seggio dovranno essere prodotte secondo il modello indicato da trasmettere esclusivamente in formato “PDF”, con invio all’indirizzo PEC: [email protected] entro e non oltre il 14 Novembre 2025.

Data e sede del sorteggio saranno saranno resi noti con ulteriore avviso sul sito istituzionale del Comune di Andria.