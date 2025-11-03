Sulla presunta rimozione della fontana storica di via Bruno Buozzi – Zona Maraldo, interviene l’Assessore al Quotidiano con delega ai Lavori Pubblici per precisare che la fontana in questione non è oggetto di alcun provvedimento di rimozione: la fontana, infatti, è stata ritrovata qualche giorno addietro riversa sul selciato danneggiata e deturpata.

É stata fatta immediata segnalazione alla Polizia Municipale che ha sollecitato la Multiservice: gli operai della partecipata hanno così momentaneamente rimosso la fontana ma, appunto, non si tratta di rimozione definitiva.

L’Assessore fa sapere, infatti, che è in corso una valutazione circa la riparabilità del danno della stessa, trattandosi appunto di fontana storica, o se invece vada definitivamente sostituita.

Resta fuori di dubbio che il punto di erogazione idrica non sarà eliminato: si sta valutando il da farsi. L’assessore sottolinea l’importanza di acquisire informazioni corrette prima di avanzare ipotesi che non hanno fondamento: non c’è stata alcuna decisione di rimuovere la fontana, essa è stata vandalizzata e divelta tanto da dover essere rimossa. Ma la fontana libera, qualsiasi essa sia riparata o nuova, sarà nuovamente riposizionata.