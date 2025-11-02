Sarà inaugurato lunedì 4 novembre alle ore 19:30, ad Andria, in via Regina Margherita 105, il comitato elettorale di Daniela Maiorano, dottoressa e candidata al Consiglio Regionale nella lista “Per la Puglia”, a sostegno di Antonio Decaro Presidente.

Un appuntamento sentito e simbolico che segna un punto fondamentale in una campagna elettorale costruita con passione e radicamento, con l’idea forte che la politica debba tornare a essere ciò che è: una forma di cura. Cura delle persone, dei territori, delle relazioni. La stessa cura che la Puglia dei prossimi 5 anni merita, e di cui ha bisogno.

Durante la serata, la candidata presenterà il suo programma, aprirà il confronto con cittadine e cittadini, e ascolterà voci, idee, bisogni, battaglie che vorrà portare avanti una volta eletta.

«Ritengo di aver costruito un programma con delle idee per la Puglia del futuro forti, concrete, fattibili e non vedo l’ora di parlarne a tutti. Il comitato sarà la casa di quelle idee, non a caso abbiamo voluto riempire i muri con la stampa di quelle proposte. Proprio perché possano essere lì, messe nero su bianco, a beneficio di chi vorrà farle proprie, e aiutarmi a farle entrare in Regione. Essere presente, metterci la idee, oltre alla faccia, costruire relazioni: questo per me significa fare politica. È per questo che ho voluto un comitato nel cuore della mia città, un luogo aperto dove incontrarsi, ritrovarsi e camminare insieme per una Puglia più giusta e vicina ai bisogni di tutte e tutti» ha dichiarato Daniela Maiorano.

L’inaugurazione sarà anche un momento di comunità, di incontro e condivisione, che si concluderà con un piccolo rinfresco, per brindare insieme alla Puglia che verrà.

Perché la politica è sì responsabilità individuale, ma soprattutto un’esperienza collettiva: fatta di visi, mani, pensieri diversi che scelgono di camminare insieme verso un futuro più giusto.