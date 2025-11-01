A seguito delle numerose richieste giunte successivamente alla chiusura dei termini di iscrizione, l’Amministrazione Comunale – Settore Mobilità riapre i termini di iscrizione per assicurare il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado (ex materne, elementari e medie) che ne abbiano necessità per il corrente anno scolastico.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente on line accendendo allo Sportello Telematico Polifunzionale del sito http://www.comune.andria.bt.it alla sezione “Servizi Scolastici e per l’Infanzia” e poi in quella denominata “Andare a scuola con lo scuolabus”.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 06.06.2011, sono state indicate le distanze minime, tra casa e scuola, oltre le quali è possibile avere diritto al servizio di trasporto scolastico:

– per le Secondarie di 1° grado (ex Scuole Medie) mt. 1.000;

– per le Primarie (ex Scuole Elementari) mt. 500;

– per la Scuola dell’Infanzia mt. 300.

Il Servizio è a pagamento secondo le tariffe a domanda individuale sotto elencate, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 19/11/2024:

FASCIA A: ISEE da € 0,00 ad € 7.000,00 → € 1,20 e € 0,60 per ogni altro figlio fruitore

FASCIA B: ISEE da € 7.000,01 ad € 13.000,00 → € 1,60 e € 0,80 per ogni altro figlio fruitore

FASCIA C: ISEE da € 13.000,01 in poi → € 2,00 e € 1,00 per ogni altro figlio fruitore

Le quote di competenza saranno definite in base all’Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. Sono fatti totalmente esenti dal versamento di tali quote gli alunni riconosciuti diversamente abili per i quali si dovranno anche presentare le domande di accesso al servizio solo attraverso lo sportello telematico del sito http://www.comune.andria.bt.it alla sezione “Servizi Scolastici e per l’Infanzia” ed ancora in quella denominata “Trasporto scolastico per studenti con disabilita”.

Per gli stessi non sono previste distanze minime. Tutti i richiedenti hanno diritto al servizio. Gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, come di consuetudine, devono fare richiesta di accesso al servizio di trasporto scolastico comunale su appositi moduli predisposti dalla Provincia BT, da ritirare presso il Servizio Mobilità del Comune sito in piazza Trieste e Trento – Palazzo degli Uffici.

Le famiglie interessate, dovranno produrre regolare richiesta di accesso ai Servizi di Trasporto Scolastico entro il giorno 14 novembre 2025. All’uopo si rammenta che è garantito il trasporto agli alunni:

– iscritti al plesso di appartenenza;

– domiciliati in abitazioni distanti dalla scuola di appartenenza oltre le suddette distanze minime;

– iscritti per continuità didattica alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, presso plessi di non specifica appartenenza, a causa di intervenuto cambio di domicilio opportunamente documentato;

– iscritti alle scuole dell’infanzia pubbliche.

E’ consentita la consegna a mano solo dei moduli di iscrizione al servizio trasporto ed accompagnamento degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale presso il Servizio Mobilità negli orari e nei giorni di apertura degli uffici. Si precisa che per ragioni organizzative i nuovi iscritti saranno ammessi in funzione dei posti disponibili e che non sarà possibile indicare al rientro fermate diverse rispetto a quelle di salita individuate nei pressi dell’indirizzo di residenza dei minori.

L’ammissione al servizio sarà comunicata agli interessati al termine delle procedure di rito e la frequenza sarà garantita dopo il pagamento della quota se ed in quanto dovuta a mezzo sistema PagoPA e/o Economato e con l’esibizione del documento di trasporto personalizzato rilasciato dal Servizio Mobilità.

Per informazioni SERVIZIO MOBILITA’ – Piazza Trieste e Trento – TEL. 0883/290302