Venerdì 31 ottobre alle ore 18.00 il Multisala Roma di Andria ospiterà un evento speciale dedicato al film “La vita va così”. Il regista Riccardo Milani e l’attrice Virginia Raffaele, accompagnati dal direttore generale di Medusa Film Paolo Orlando, presenteranno al pubblico la loro ultima opera, già in programmazione da giovedì 23 ottobre.

La pellicola racconta la storia di Efisio Mulas, un pastore sardo che vive in una casa affacciata sul magnifico mare della Sardegna del Sud, dove pascola le sue mucche sulla spiaggia. La moglie e la figlia Francesca si sono trasferite nel paese vicino, Bellesamanna, ma lui non abbandona quella dimora fatiscente che apparteneva a suo padre e a suo nonno. E non lo fa nemmeno quando un gruppo immobiliare milanese, intenzionato a costruire un resort a cinque stelle ecosostenibile proprio lungo quel tratto di costa, gli offre una cifra consistente per andarsene.

Gli abitanti di Bellesamanna hanno già ceduto alle lusinghe del gruppo immobiliare, attratti anche dalla promessa di un’assunzione nel futuro resort, ma Efisio ripete che «casa sua non ha prezzo». Francesca si ritrova così in mezzo fra la solidarietà verso il padre e la terra di Sardegna e l’ostilità della sua comunità.

Nel cast figurano, tra gli altri, anche Diego Abatantuono, Geppi Cucciari e Aldo Baglio.

Durante la serata gli ospiti saluteranno il pubblico presente in sala introducendo la loro ultima opera, che ha già riscosso un notevole apprezzamento risultando il film più visto a livello nazionale nello scorso weekend.

Per prenotazioni è possibile rivolgersi presso il Multisala Roma o consultare il sito www.multisalaromaandria.it.