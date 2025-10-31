Una persona arrestata, altre denunciate per reati contro il patrimonio e detenzione illegale di armi, nonchè il rinvenimento di numerosi mezzi e attrezzi agricoli tra cui trattori, seminatrici, un escavatore cingolato ed auto alcune delle quali già cannibalizzate. E’ il risultato di un controllo straordinario del territorio messo in campo dai carabinieri della BAT in particolare nelle aree di Castel del Monte e dell’Alta Murgia a seguito delle decisioni assunte nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura circa una settimana fa con tema proprio le aree rurali e turistiche del territorio andriese. I carabinieri hanno messo in campo, nelle zone più isolate, sia lo squadrone eliportato “Cacciatori di Puglia” che il 4° reggimento a cavallo con l’ausilio però di moderne dotazioni tecnologiche di osservazione e rilevamento. Le unità specializzate hanno potuto muoversi in modo efficace in contesti meno accessibili, come spiegano dal comando provinciale BAT dei carabinieri, su di un territorio come quello andriese vasto e spesso inaccessibile. Obiettivo che resta in campo anche nelle prossime settimane è quello di contrastare reati predatori con particolare attenzione ai furti di veicoli agricoli, danneggiamenti, cannibalizzazioni di vetture rubate ma anche lo sversamento illecito di rifiuti.