Il Comune di Andria avvia la selezione di sei persone con disabilità da inserire in percorsi di tirocinio e inclusione sociale nell’ambito del progetto “Abilit@ndria”, finanziato dal PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”.

Realizzato in collaborazione con Consorzio Mestieri Puglia, Occupazione e Solidarietà e A.S.F.A. Puglia – ODV, il progetto mira a favorire l’autonomia personale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso esperienze di vita indipendente, formazione e inserimento in contesti produttivi del territorio.

Possono partecipare persone con disabilità di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti nel Comune di Andria, disoccupate o inoccupate, con invalidità superiore al 45%. I tirocini avranno una durata di sei mesi e prevedono una indennità mensile di 600 euro, secondo la normativa regionale vigente.

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro le ore 12 del 9 novembre 2025 esclusivamente via PEC all’indirizzo: [email protected].

L’avviso completo e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Andria www.comune.andria.bt.it sezione Amministrazione Trasparente. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]