Carissima Nicla, quanto tu ci sia davvero “carissima” non riusciremo mai a raccontartelo abbastanza. Con il tuo pensionamento porti via con te un importante pezzo di storia professionale e umana – sono le parole del team di terapiste dell’istituto “Quarto di palo” per il pensionamento di Nicla Selvarolo, punto di riferimento per anni per colleghi e famiglie – sei stata sempre il punto fermo soprattutto quando sembrava che la barca andasse alla deriva, anteponendo le nostre sofferenze lavorative alle tue.

Ci hai supportato, ascoltato, consigliato e tante volte protetto e coccolato. Ti chiediamo scusa per non aver fatto abbastanza per te dando spesso per scontata la tua presenza, silenziosa e discreta ma indispensabile. Sei stata roccia solida e stabile a cui aggrapparci mentre il terreno franava. sempre attenta ai bisogni di tutti… memoria storica di incombenze e di vita quella più intima e delicata di tutti i bambini e delle famiglie che hanno avuto la fortuna di incontrarti.

Non ti ringrazieremo mai abbastanza per l’impegno profuso per lo spirito di abnegazione ma soprattutto per quello che sei e rappresenti. Grazie per esserci rimasta accanto per le risate e per le lacrime versate insieme. Ci mancherai tantissimo …

il tuo pensionamento ci lascia già un retrogusto nostalgico.

Ti auguriamo con tutto il cuore il riposo che meriti ricordandoti di prenderti cura di te perché sei un ” essere speciale”. Ti vogliamo un bene infinito.

Le tue amiche colleghe».