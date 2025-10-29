Omaggio al grande pittore e drammaturgo italiano Vettor Pisani ieri sera ad Andria, in occasione di un appuntamento extra del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Andrea Cramarossa del Teatro delle Bambole, vecchia conoscenza della kermesse di teatro ed arti performative, ha portato in scena presso i locali dell’ex macello, lo spettacolo “Edipo. Corpo di Sfinge”, ispirato all’opera di Pisani “Edipo Borderline”. La rappresentazione finale di un workshop oltre che di un lungo lavoro di ricerca dedicato al mito di Edipo.
Lo spettacolo chiude la 29esima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria e, al tempo stesso, rappresenta un’anteprima della 30esima, già in fase di lavorazione.
Il servizio.