Da oggi il Liceo Carlo Troya è “Centro di preparazione Gold” per gli esami di certificazione Cambridge. Un riconoscimento consegnato nella giornata di ieri proprio dal dottor Giacomo Palladino, account manager Cambridge per la Puglia e Basilicata. Un certificato riservato a chi prepara oltre cento candidati agli esami Cambridge.

Ed è il caso dell’istituto scolastico andriese che nella serata di ieri ha consegnato a 138 ragazzi gli attestati d’esame, un risultato condiviso con le famiglie e il corpo docenti.

Un investimento importante da parte della scuola che ormai da anni collabora con L’Accademia Linguistica di Barletta rappresentata dalla prof.ssa Angelica Miguens.

Passione e dedizione da parte di studenti e docenti con un unico obiettivo comune: offrire una formazione di qualità spendibile in campo universitario e lavorativo.

Il servizio