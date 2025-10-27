Lo scontro violento e un volo di diversi metri prima di cadere rovinosamente sull’asfalto. E’ graveil 48enne che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente tra la moto su cui viaggiava ed un trattore. L’impatto, piuttosto forte, è avvenuto sulla tangenziale di Andria poco dopo le 8.30. La dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare. Quel che è certo è che ad avere la peggio è stato il 48enne centauro che ha riportato una contusione toracica ed una grave frattura a un ginocchio. L’uomo è stato soccorso sul posto da una equipe sanitaria del 118. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo”. Sotto shock il conducente del mezzo agricolo, rimasto invece illeso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Andria che ha eseguito i rilievi del sinistro e proverà a far luce su quanto accaduto. Presenti anche la Polizia di Stato ed un carabiniere fuori servizio che è stato tra i primi a prestare soccorso al 48enne essendosi trovato casualmente sul posto. Disagi notevoli al traffico. Danneggiato parzialmente il trattore, mentre la moto di grossa cilindrata è andata completamente distrutta.